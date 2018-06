Civ Loggia di Banchi, Cavo è il nuovo presidente

Genova. Alessandro Cavo della Pasticceria Liquoreria Marescotti è il nuovo presidente del Civ Loggia di Banchi, uno dei primi Centri integrati di via di Genova.

Enzo Schiavetti della storica omonima ditta di forniture navali di ferramenta è stato nominato vicepresidente, a Matteo De Vita, nuova generazione di storici imprenditori del comparto delle macchine per ufficio, registratori di cassa, telefonia e ora anche ricezione turistica, va la responsabilità della tesoreria.

“Inizieremo subito – afferma Cavo – proponendo un questionario ai nostri clienti residenti e turisti per essere sempre più accoglienti e scegliendo una strategia che incontri le richieste di chi frequenta, vivendoci o per turismo, questa antica area della Città, vero e proprio centro commerciale naturale. Voglio anche ringraziare il past-president Codevilla per il lavoro svolto durante il trascorso direttivo. La sinergia con gli altri civ Ascom del centro storico a noi limitrofi quali quello della “Meridiana”, “San Lorenzo” e “Ripa Maris” non potrà far altro che rafforzare il presidio sul territorio volto a migliorare sempre di più le condizioni del commercio e del turismo nella nostra città”.