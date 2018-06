Civ Canevari, ricco cartellone di eventi per la fiera di San Giovanni: ecco cosa fare sabato e domenica

Genova. La nona edizione della fiera di San Giovanni offre quest’anno una due giorni di iniziative che animerà – sabato 16 e domenica 17 giugno – piazze e vie di una delegazioni più popolose della città. Da Piazzale ex Bocciardo a via Bobbio e via Canevari, da largo Autieri d’Italia a piazza Romagnosi fino a via Vinelli e piazza Firpo sarà un fiorire di appuntamenti per tutti i gusti e per tutte le età. Musica al vivo, dj set, animazione per bambini, esibizioni di ballo e arti marziali. E poi spettacoli comici, negozi aperti, un concorso di disegno per un programma fitto e coinvolgente messo in piedi dal Civ Canevari grazie alla collaborazione di tanti soggetti del territorio.



“Si tratta di una manifestazione veramente molto articolata e ricca di iniziative – sottolinea l’assessore al commercio del Comune di Genova Paola Bordilli –. Tra queste mi piace ricordare quelle benefiche, un segno di attenzione importante da parte del tessuto commerciale del nostro territorio alle tematiche sociali. Ringrazio il Civ Canevari per la passione e la capacità organizzativa. Come amministrazione comunale vogliamo sempre di più lavorare in sinergia con queste realtà che contribuiscono a rendere ogni angolo della città vivo e stimolante”.



“Abbiamo cercato di diversificare il ventaglio delle proposte – sostiene Ivan Locci, presidente del Civ Canevari che conta attualmente circa 50 aderenti – Le nostre iniziative non sono soltanto ottime occasioni di divertimento e commercio ma vogliono portare le persone nel nostro quartiere con continuità tutto l’anno. Ringrazio l’assessore al Turismo, Commercio e Artigianato, Paola Bordilli per aver da subito sposato la nostra idea di far crescere questi eventi. Un grazie particolare al sindaco, Marco Bucci, per aver concesso il patrocinio all’evento benefico pro COL- Centro Oncologico Ligure organizzato da Scuderia Ferrari Club Milano con la collaborazione di SFC Novi Ligure, Abbiategrasso, Rapallo. Lasciatemi ringraziare i partner per gli eventi San Giovanni in Gioco! e GeMusicStadiumShow e tutti i soggetti che hanno collaborato con noi agli eventi collaterali e anche e soprattutto per la pianificazione attenta e puntuale della Fiera Mercato, Paolo Barbieri, coordinatore Ancestor-Confesercenti Genova, e lo staff di ANVA -Confesercenti Genova”. Main Sponsor Gas And Power che ha anche sostenuto il COL.

PROGRAMMA COMPLETO DELLE INIZIATIVE



SABATO 16 GIUGNO

Aspettando la Fiera di San Giovanni

Presso Full Range Experience, via Orfani 3r

• dalle 11.00 alle 18.00

AudioWave Day, Ascolti amplificatori hi-end/car hi-fi: ci sarà la possibilità di ascoltare a banco degli amplificatori, in particolare: il nuovo prototipo di Classe D e l’Aspire Pro MB del marchio inglese Audio Wave Ltd.

PIAZZALE EX BOCCIARDO (tra edificio ISSS Firpo-Buonarroti e Mercato Coperto Romagnosi)

• dalle 18.00 alle 23.30

Area Food & Drink: Salumi Formaggi Bassi, Camion Farinata, Stoccafisso e Baccalà di Fabio Ventriglia, Il Brustico di Pistoia

• dalle 18.30 alle 19.30

Esibizioni di Canto degli allievi dell’Ateneo Artistico Musicale del Maestro Giuseppe Nunnari.

• dalle 21.00

DJ Set con Dende e Kyko (Nuhar Record Ibiza)

DOMENICA 17 GIUGNO

Fiera di San Giovanni

DA VIA BOBBIO (dall’edificio ISSS Firpo-Buonarroti) A VIA CANEVARI (fino a Corso Montegrappa)

• dalle 9.00 alle 19.00

Fiera Mercato: oltre 600 metri di banchi di differente merceologia.

LARGO AUTIERI D’ITALIA

•dalle 10.00 alle 19.00

GeMusicStadiumShow

Evento che giunge alla 9°edizione, quello del GeMusicStadiumShow, lo show del Car Hi-fi!

L’evento prevede: gara Internazionale EMMA (European Mobile Media Association), gara dBDrag, Primo Incontro IASCA – SQC (Sound Quality Challenge), audioraduno ed expo tuning.

L’evento ha scopo benefico pro COL-Centro Oncologico Ligure.

• dalle 10.00 alle 19.00

SAN GIOVANNI IN GIOCO!

Domenica 17 giugno si gioca all’interno della Fiera di San Giovanni, in via Canevari. Il negozio uplay.it Village Genova, in collaborazione con il CIV Canevari e con le associazioni ludiche del territorio Labyrinth, La Centuria, Giochi Corsari, La Dimora e La Tana dei Goblin Genova, metterà a disposizione tanti tavoli per poter soddisfare la voglia di divertirsi sia di appassionati sia di chi si approccia per la prima volta al mondo dei giochi da tavolo.

In più sarà possibile provare “Palanche”, per determinare chi sarà il più ricco di Genova, e Fublet, un nuovissimo gioco da tavolo di calcio.

PIAZZA ROMAGNOSI

• dalle 10.00 alle 17.30

Scuderia Ferrari Club Milano, con la collaborazione di Scuderia Ferrari Club Rapallo, Scuderia Ferrari Club Novi Ligure e Scuderia Ferrari Club Abbiategrasso, ha organizzato un evento benefico per il CoL – Centro Oncologico Ligure denominato “Un giro per un sorriso!”

Le bellissime Ferrari saranno esposte nella Piazza e sarà possibile fare un giro per i bambini sulle bellissime e prestigiose fuoriclasse a fianco dei proprietari

• dalle 15.00 alle 18.00

Truccabimbi e Laboratorio didattico in Piazza Romagnosi by Splash and Move.

PIAZZALE EX BOCCIARDO (tra edificio ISSS Firpo-Buonarroti e Mercato Coperto Romagnosi)

• AREA FOOD&DRINK

dalle 10.00 alle 23.00

Area Food & Drink: il Gelato di Carla dal 1930, Salumi Formaggi Bassi, Camion Farinata, Stoccafisso e Baccalà di Fabio Ventriglia, Il Brustico di Pistoia

• dalle 14.00 alle 15.00

Esibizione di Danza Orientale, breve lezione di Bellyfitness e danza aperta ai bambini presenti con l’istruttrice del Centro Mojud, Giorgia Mahaila Guido.

• dalle 15.00 alle 17.00

Zumba Fitness è… DIVERTENTE! è FACILE!… è FESTA!

Esibizioni di Zumba e possibilità di provare lo Zumba Party con i Maestri di Zumba Zin Mauro Traverso e Rosy Forte.

• dalle 17.00 alle 18.00

Esibizioni degli STOMP & GO con possibilità di provare la loro disciplina del Ballo Country.

• dalle 18.00 alle 19.00

Esibizioni di Canto del Coro dell’Ateneo Artistico Musicale del Maestro Giuseppe Nunnari.

• dalle 19.00

Ringraziamenti sul palco a Scuderia Ferrari Milano, Abbiategrasso, Rapallo e Novi Ligure per la partecipazione all’evento “Un giro per un sorriso”.

Premiazioni delle Competizioni car hi-fi del GeMusicStadiumShow: EMMA, IASCA-Sound Quality Challenge, DbDrag, Bass Race.

• dalle 20.20

Premiazione concorso di Disegno “DISEGNIAMO LA NOSTRA CITTÀ”. I disegni divisi in 3 fasce ASILO, ELEMENTARI, MEDIE pervenuti verranno giudicati da una Giuria tra i cui membri vede il noto pittore italiano (di adozione Genovese) Walter Di Giusto.

• dalle 20.45

Spettacolo comico di GIANLUCA IMPASTATO con Gianni Astone

Impastato, noto comico di Colorado terrà uno spettacolo comico in cui verranno interpretati imigliori personaggi che ha realizzato negli oltre 15 anni di Colorado su Italia 1. IL FOTOMODELLO (che già realizzava quando era in gruppo con i Turbolenti), CHICCO D’OLIVA (intenditore di vini in grado di degustare tramite orifizio nasale) e MARIELLO PRAPAPAPPO (l’investigatore dell’assurdo ma che alla fine è più assurdo lui di quello che racconta). Lo spettacolo è ideale per qualunque tipo di pubblico ed età.

VIA CANEVARI/VIA VINELLI

• dalle 10.00 alle 19.00

Spazio espositivo dell’azienda NIMS SPA con degustazioni di caffè Lavazza.

VIA VINELLI

• dalle 9.00 alle 19.00

Mostra D’Arte a cura dell’Associazione Artistica La Tela e La Tela Onlus.

VIA CANEVARI (altezza Largo Autieri)

• dalle 10.00 alle 18.00

Il COL – Centro Oncologico Ligure sarà presente con un punto informativo e volontari pronti a dare le informazioni sull’attività dell’Associazione.

• dalle ore 10.00 alle 19.00

In occasione della Fiera, in uno spazio espositivo presenzierà il Main Sponsor della Fiera “Gas and Power”, fornitore di energia elettrica e gas con punto informativo e gadget!

PIAZZA FIRPO

• dalle 10.00 alle 18.00

Esibizioni e prove aperte per il pubblico a cura della Scuola Dojang Taekwondo Genova del Maestro Paolo Curto.

• dalle 15.00 alle 18.00

Truccabimbi e Clown itinerante by Splash and Move

• dalle 10.0 alle 19.00

AIL – Associazione Italiana Contro le Leucemie – Sezione Genova, sarà presente in Piazza Firpo con un punto informativo atto a promuovere l’attività dell’Associazione!

• dalle 10.00 alle 19.00

Pista di Kart elettrico per bambini.

• dalle 9.00 alle 19.00

Esposizione di Creativi.

• dalle 10.00 alle 19.00

Polisportiva Canevari organizza esibizioni di calcio con prove in campo.