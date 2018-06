Chiavari, il 6 giugno open day sulla mediazione civile

Genova. Dopo il successo della giornata informativa dell’8 maggio scorso, torna l’appuntamento con l’info day sulla mediazione civile, organizzate dalla sede di Chiavari dell’organismo di mediazione Anpar, dopo il successo della prima edizione.

Il 6 giugno, dalle ore 15.30 alle ore 18.30, presso la Camera di mediazione ANPAR di Chiavari, in Via Nino Bixio 19/12, tutti gli interessati, cittadini, professionisti, imprese ed enti, potranno ricevere gratuitamente informazioni sui procedimenti di mediazione civile e commerciali, resi obbligatori in alcune materie dal Decreto Legislativo 28/2010.

L’istituto della mediazione nonostante in vigore da diversi anni ormai ha ancora bisogno di essere conosciuto e compreso appieno, a partire dalle materie in cui esso è obbligatorio prima di avviare una azione giudiziaria (diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari), e dei numerosi vantaggi che comporta rispetto ad un giudizio: tempi più brevi, costi notevolmente più bassi, agevolazioni fiscali nel caso di accordo; nella giornata informativa saranno illustrati ampiamente tutte le caratteristiche e chiariti tutti i dubbi che possono presentarsi prima di intraprendere un procedimento di mediazione.

Coloro che volessero ricevere maggior informazioni sull’evento o fissare un appuntamento per la giornata informativa del 6 Giugno possono contattare la Camera di mediazione ANPAR di Chiavari ai numeri 0185 939916 – 334 7617503 o all’indirizzo email conciliatore2014@libero.it.