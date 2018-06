Certosa, lite di coppia sotto l’effetto della droga: uomo e donna aggrediscono i carabinieri

Genova. In preda agli effetti della droga hanno iniziato a picchiarsi fra loro e, una volta arrivati i carabinieri a sedare la lite, si sono scagliati anche contro i militari. Morale: due genovesi, entrambi pregiudicati, un uomo e una donna, (G.M. 48 anni e C.C 29 anni) denunciati.

I fatti sono avvenuti ieri mattina in via Brin, a Certosa, in Valpolcevera.

I carabinieri del nucleo radiomobile, quando sono arrivati sul posto, hanno trovato la coppia con lividi e traumi di vario tipo. Entrambi hanno aggredito i militari. Non solo. La donna, mentre veniva accompagnata presso gli uffici del comando provinciale, ha danneggiato gli interni della “gazzella”. Per questo, per lei, è scattato il tso.

L’uomo invece, è stato accompagnato presso al Villa Scassi di Genova Sampierdarena per le cure del caso. Dovranno rispondere di resistenza a pubblico ufficiale continuata e danneggiamento di beni destinati al pubblico servizio.