Centro Storico, strappa cellulare da mani di un passante, ma “inciampa” nei carabinieri

Genova. Nel pomeriggio di ieri a Genova, in Vico Giannini i Carabinieri della Compagnia di Genova Centro, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un uomo, 39enne, di origini campane.

Tutto è successo in pochi istanti: l’uomo strappa dalle mani di un passante il cellulare, per poi svoltare l’angolo e “inciampare” in una pattuglia di carabinieri, che allertati dalle urla del derubato, fermavano lo “sfortunato” scippatore.

Una volta restituita la refurtiva al legittimo proprietario, l’uomo veniva portato in camera di sicurezza in attesa del giudizio per direttissima.