Genova. La scelta di fare un avvio soft, con la chiusura dopo l’ora di punta, ha funzionato e la prima mattinata di nuova viabilità per “circonvallazione a monte” non ha creato grossi intoppi. La vera prova del nove, però, sarà domani mattina, con il traffico degli uffici, che servirà a testare se le misure messe in atto da palazzo Tursi saranno state efficaci.

Genova24 ha fatto una prima “prova su strada” percorrendo la nuova viabilità per capire quali potranno essere le problematiche. La prima cosa necessaria da capire, infatti, sarà l’immissione delle auto in via Carbonara per raggiungere il centro passando da piazza dell’Annunziata. La zona del Carmine, infatti, è sempre abbastanza caotica e bisognerà capire se può reggere i nuovi flussi.

Qualche dubbio, al primo approccio pratico, anche per via Mameli, la strada che ha cambiato senso di marcia per accogliere gli automobilisti abituati a raggiungere piazza Corvetto. A creare qualche tappo potrebbe essere la curva a gomito, che non è di facile approccio sopratutto per i suv. E poi le auto parcheggiate che, in questo primo giorno, sono ancora nella direzione di marcia tradizionale.