Caso Aquarius, a Genova un presidio per chiedere al governo di riaprire i porti ai migranti

Genova. Domani, martedì 12 giugno, dalle 18 in piazza De Ferrari si svolgerà un presidio organizzato da Genova Che Osa, formazione politica di sinistra fondata da alcuni giovani genovesi, sul caso della nave Aquarius.

Che cosa sta succedendo. Dalla notte tra sabato e domenica la Aquarius, nave per il salvataggio dei migranti della ong SOS Mediterranée, sta aspettando il permesso delle autorità italiane per attraccare in un porto della Sicilia e far sbarcare i 629 migranti soccorsi in diverse operazioni nei giorni scorsi. Il governo di centrodestra ha finora negato alla Aquarius l’autorizzazione per arrivare in Italia e ha chiesto al governo di Malta di gestire l’accoglienza dei migranti a bordo; Malta ha rifiutato sostenendo che secondo il diritto internazionale sta all’Italia prendersene carico. La Aquarius sta quindi seguendo l’indicazione dell’Italia di attendere nuovi ordini, e al momento sta navigando tra Malta e la Sicilia mentre prosegue il braccio di ferro tutto politico. Nelle ultime ore, tuttavia, il primo ministro socialista Pedro Sanchez ha annunciato che la Spagna permetterà alla nave Aquarius con oltre 600 migranti a bordo di attraccare a Valencia. “Nostro obbligo evitare una catastrofe umanitaria e offrire loro un porto sicuro”, ha dichiarato.

“Alla follia disumana dei porti chiusi del Governo rispondiamo con Genova città aperta, città di mare, di scambi, di culture differenti che si incontrano, ma soprattutto di umanità – affermano da Genova Che Osa – non basta più indignarsi di fronte alla violenza verbale e politica di questo nuovo governo e i partiti che lo sostengono hanno fondato il loro consenso sulle pelle dei più deboli alimentando paure, odio e xenofobia”.