Casella. Una persona anziana per cause da accertare è caduta questo pomeriggio nel torrente in località Molino Vecchio nei pressi di Casella.

E’ successo intorno alle 15 di oggi.

Secondo quanto appreso di tratterebbe di una donna. Per soccorrerla è stato attivato l’elicottero dei vigili del fuoco.

La donna è stata trasportata in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova.