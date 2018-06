Genova. Torniamo ad Arenzano per la nostra rubrica quotidiana #portamiacasa per incontrare tre nuovi amici in cerca di una famiglia. Il periodo estivo è quello più impegnativo e complicato per le strutture e i volontari che si occupano di cani e gatti abbandonati: diamogli una mano!

CARLOS. Lasciarti in quella triste gabbia è ogni giorno una pugnalata al cuore! Perché nessuno si innamora di te? pPerché nessuno ti vuole? Non hai mai fatto nulla di male, sei dolce e affettuoso, vivacetto ma ci sta sei poco più che un cucciolo. Hai anche la taglia perfetta pesi 13 chili quindi gestibilissimo. Senti io ci riprovo, ti ripubblico, tu incrocia le zampette e continua a crederci, vedrai che una mamma arriverà anche per te. Venitelo a conoscere e per ogni info contattatemi al 3421544162 – 3485114833

PESCA. 4 meravigliose sorelline molto timide di un anno sono arrivate da pochi giorni nella nostra struttura dopo essere state in stallo in un’altra struttura savonese dove avevano già cominciato a lavorare sul loro carattere. Dopo qualche giorno di totale chiusura ora le piccole si stanno pian piano aprendo stanno cominciando a capire che siamo tutte loro amiche ed ecco che arrivano puntualmente i primi risultati. Pesca è la sorellina a pelo lungo, 9/10 kg circa dalla bellezza straordinaria… musetto dipinto e pelo morbido e fluente. Anche lei sta facendo passi avanti ma tra le 4 è quella leggermente più indietro ma pian piano giorno dopo giorno la reazione al contatto e alle carezze è sicuramente migliore ed anzi direi che ormai le coccole se le prende con discreto piacere. Si affida vaccinata e sterilizzata. Per info Alfonsa 3485114833 – Carla 3387460216 – Margherita 3421544162

BIANCA. Appena arrivati in canile 3 baffuti incrocio spinone di soli 4 mesi, 3 spettacoli della natura future taglie medio grandi. Una meraviglia una gioia del cuore, loro aspettano solo voi! Per info Alfonsa 3485114833 – Carla 3387460216 – Margherita 3421544162