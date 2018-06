Carlo Felice: approvato il bilancio 2017, presto i titoli del cartellone

Genova. Dopo aver superato le ultime perplessità del governo e avere adottato l’integrazione al piano ex Legge Bray, che varrà per le casse del teatro Carlo Felice altri 5,8 milioni di euro, il consiglio d’indirizzo della fondazione del teatro, questa mattina, ha finalmente potuto approvare il bilancio consuntivo per il 2017.

Fino a oggi i documenti non erano ancora stati presentati dal sovrintendente Maurizio Roi, anche per gli interrogativi che pendevano sui fondi ministeriali. Con l’approvazione del bilancio 2017 (resta ancora da approvare il previsionale 2018) il consiglio di indirizzo, presieduto dal sindaco Marco Bucci, ha dato il via libera anche alla programmazione artistica per la stagione lirica, quella del balletto e quella sinfonica per il periodo 2018/19.

La stagione, su cui ancora non sono stati rivelati dettagli in via ufficiale, sarà presentata nelle prossime settimane. Il Carlo Felice è tenuto a riequilibrare i conti entro il 2019, anche per questo la fondazione ha elaborato una revisione del piano di risanamento che è stata propedeutica alla concessione dei fondi.