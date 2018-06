Capolinea Amt di Caricamento, boom di “portoghesi”

Genova. Rispetto alle altre verifiche intensive di Amt, in cui l’evasione si attestava intorno al 12%, quella di questa settimana al capolinea di Caricamento ha registrato un notevole incremento della percentuale di persone trovate senza biglietto.

Al capolinea delle linee 1 e 32, dalle 14 alle 17, oltre 15 verificatori di titoli di viaggio di Amt hanno controllato 920 passeggeri riscontrando 165 situazioni di mancanza del titolo di viaggio, pari a un tasso di evasione del 17,9%.

30 dei 165 sanzionati hanno regolarizzato immediatamente la loro posizione pagando l’oblazione di euro 41,50.

Le attività di verifica, ordinaria e intensiva, proseguiranno nei prossimi giorni e presto potranno contare su 31 nuovi abilitati alla mansione di verificatore titoli di viaggio. Proprio in questi giorni si sono conclusi in azienda il corso e gli esami per l’abilitazione dei nuovi Vtv, a ricevere la “placca” saranno 31 addetti tra il personale Amt. Il totale di abilitati che svolge effettivamente la mansione sale così a 150.

Le verifiche intensive sono programmate con il supporto della Polizia Municipale: la presenza degli agenti insieme ai verificatori Amt ha, come valore aggiunto, l’efficace identificazione dei trasgressori per contrastare le false dichiarazioni di identità.