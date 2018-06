Canottaggio sedile fisso, la rappresentativa nazionale in gara in Cornovaglia

Genova. Dopo Galles e Malta, il terzo appuntamento stagionale della rappresentativa nazionale Ficsf è previsto sabato 30 giugno domenica 1 luglio in Cornovaglia, in Inghilterra.

Su invito della Cornwall Pilot Gig Association, accompagnati dal presidente federale Marco Mugnani e dal tecnico Susanna Moscatelli, sabato e domenica, rispettivamente a Mounts Bay e a Mousehole, gareggeranno Michele Spinelli (Osteno), Dario Botta (Osteno), Marco Cozzi (Porto Ceresio), Leonardo Alessandro Gilardoni (Aurora Blevio), Gabriele Solari (LNI Chiavari e Lavagna), Francesco Anichini (Vogatori Riomarinesi), Federica Fossa (Club Sportivo Urania), Monica Grassi (Plinio Torno), Elena De Pieri (Porto Ceresio), Daniela Selva (Aurora Blevio), Arianna Moscatelli (Club Sportivo Urania) e Matilde Brunati (Cerro Sportiva).

Le gare si terranno su distanze variabili. Sabato, a bordo di imbarcazioni a sei, verranno schierati una barca maschile (Spinelli, Botta, Cozzi, Gilardoni, Solari e Anichini), una femminile (Grassi, De Pieri, Fossa, Moscatelli, Selva e Brunati) e 2 miste: Spinelli-Anichini-Cozzi-Selva-Grassi-Moscatelli e Solari-Botta-Gilardoni-Brunati-Fossa-De Pieri. Domenica sfide su imbarcazioni singole, a tre (senza timoniere) e quattro vogatori (con timoniere).

“Siamo veramente felici di poter ricambiare le graditissime partecipazioni dei club della Cornovaglia alla gare internazionali disputate, dal 2013 al 2017, in Italia – spiega il presidente federale Marco Mugnani -. La nostra presenza a Mounts Bay e Mousehole sarà un’occasione per render ancor più stretto il rapporto instaurato in questi anni e per valorizzare le tradizioni remiere a sedile fisso. Un ringraziamento va anche alle società di appartenenza dei dodici vogatori e vogatrici che vivranno quest’esperienza”.

Domani sera la rappresentativa nazionale sarà ospite d’onore del ricevimento a cura delle autorità sportive e sportive locali presso il Penwith College di Penzance.