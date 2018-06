Genova. Prima l’odore di fumo, poi le fiamme che spuntano dal cofano e l’abbandono del mezzo, un “pandino” 4×4 distrutto dalle fiamme in pochi minuti.

E’ successo questa mattina a Campo Ligure, quando durante il transito in via Gramsci il conducente della vettura ha notato che qualcosa non andava alla sua autovettura, riuscendo ad abbandonare l’abitacolo in tempo.

Sul posto i Vigili del Fuoco di Multedo, che in pochi minuti hanno domato le fiamme, anche se per la povera Panda non c’era più nulla da fare.