“Bye bye” Skorupski, arriva Sportiello?

Genova. Viviano ha già un piede a Lisbona… ed allora, che carta pescherà dal mazzo, Walter Sabatini? Skorupski, Sportiello, oppure Audero?

Oggi radiomercato dà il primo oggetto di uno scambio, tra Roma e Bologna, che porterebbe il portiere polacco in Emilia ed Antonio Mirante nella capitale, a fare il dodicesimo dei giallorossi.

I fautori di tale voce mandano pertanto a Genova, a difendere la porta della Samp, Marco Sportiello, reduce da un’annata “così così”, dopo le ottime esibizioni sciorinate a Bergamo, all’Atalanta.

Ma il Doria viene dato anche sulle piste di Emil Audero, ipervalutato tuttavia dalla Juventus che oltretutto vuole mantenere il diritto di “recompra” sul giovane goalkeeper.

Continua intanto, l’accostamento alla Sampdoria di giocatori in orbita, in passato, del neo direttore tecnico blucerchiato…

L’ultimo, in ordine di tempo, è il brasiliano Bruno Peres, che fino a qualche giorno fa sembrava sulla via di ritorno al Toro, dopo la non felicissima esperienza a Roma.

E restando in casa romanista, la Sampdoria starebbe valutando l’opportunità di tesserare Gregoire Defrel, anche lui espressosi all’Olimpico non certo sui livelli cui aveva abituato i tifosi del Sassuolo.