Genova. Torniamo al parco canile Dogsville in Val Bisagno per l’appuntamento quotidiano con la rubrica #portamiacasa e facciamo la conoscenza di un “ragazzone” simpaticissimo: Buzz.

“Buzz – raccontano i volontari – ma per gli amici resta Puzzone… Nel canile di Palermo lo chiamavano così perché era stato trovato vagante per strada, pelle e ossa, e si era rotolato su una carcassa di chissà quale animale. Ha circa 8 anni, è un cane meraviglioso, è gioioso, coccolone e buonissimo con cani maschi e femmine. In città si comporta molto bene, i volontari spesso lo portano in gita e si dimostra perfetto in tutte le situazioni”.

Foto 2 di 2



Per informazioni potete contattare l’associazione su facebook, al 3331140022 o via mail info@buoncanile.it. Grazie!