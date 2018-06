Busalla. Il direttore generale del Busalla, Aldo Mignacco, comunica di aver raggiunto l’accordo con il forte attaccante Giuliano Lobascio e con il centrocampista Mattia Sardu, entrambi prelevati dal Serra Riccò.

Lobascio ha esordito (a sedici anni) in Promozione con la Sampierdarenese (lanciato da Beppe Maisano), per poi giocare con Virtus Sestri, Serra Riccò, Busalla (Eccellenza, allenato da Max Bruzzone) e nuovamente con il Serra.

“Segnare è la cosa che mi da le sensazioni più belle... non importa se si tratta di un semplice appoggio, oppure di una conclusione dalla distanza o di testa… a me piace segnare”, ha affermato l’attaccante, che interpreta le partite come un suonatore di jazz, in una intervista a Ge24.

Mister Gianfranco Cannistrà, già contento per le conferme di Marco Compagnone e Giacomo Cotellessa, si frega le mani per il doppio colpo messo a segno da Aldo Mignacco.

Inoltre rientrano alla base (dal prestito alla Ronchese) il difensore Andrea Garrè, che raggiunge il fratello Federico e l’attaccante Alessandro Velastegui, mentre saranno Loris Lorusso e Marco Canziani a difendere la porta dei valligiani, preparati a dovere dal confermato Sandro Campanelli.