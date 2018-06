I bus low-cost puntano sul turismo balneare del levante ligure ma Flixbus ora ferma anche a Voltri

Genova. I bus lowcost puntano sulla riviera di levante, collegando sei nuove località balneari e ampliando le connessioni con Genova e Sestri Levante. Tra le novità, anche i primi collegamenti regionali e il potenziamento di quelli esistenti con Lombardia e Toscana, oltre che l’istituzione di nuove tratte internazionali che confermano Genova un vero e proprio hub all’interno della rete di FlixBus.

La Riviera di Levante, un territorio su cui investire: tutte le fermate FlixBus per l’estate 2018. Sono già attive le nuove fermate di Genova Voltri (che si aggiungono, in città, a quelle di Via Fanti d’Italia, presso la stazione di Piazza Principe, e Piazza della Vittoria), Recco, Rapallo, Zoagli, Chiavari e Lavagna, collegate senza cambi con Torino e Alessandria, oltre che con Massa e Viareggio.

I bagnanti piemontesi potranno così usufruire di un’ulteriore soluzione di viaggio per il proprio soggiorno in Liguria.