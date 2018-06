Bus e aria condizionata che non c’è, il sindacato: “Autisti parte lesa, serve polo manutentivo”

Genova. Vetture vecchie, impianti rotti o inutilizzabili, ordini di servizio votati al risparmio; con le temperature in aumento, e in previsione dell’estate questo si riassume con una parola: inferno.

Stiamo parlando, ancora, della polemica incandescente legata all’aria condizionata che non c’è su tanti autobus in servizio nella nostra città, che crea non pochi disagi all’interno delle vetture, e, con la stagione estiva in arrivo, le cose potrebbero complicarsi.

Ad intervenire è la Segreteria Or.S.A. il sindacato dei lavoratori Trasporti Autoferro Tpl di Genova che ricorda come gli autisti siano parimenti “parte lesa”, dovendo lavorare quotidianamente in condizioni “caldissime”, sia per la temperatura, sia per le giuste lamentele dei passeggeri.

“Le vetture acquistate in Svizzera usate, dalla precedente amministrazione, i Man 91*, con 15 anni di età e un milione di km alle spalle – scrivono dal sindacato – da Codice Della Strada non potrebbero circolare senza aria condizionata, vista la ridottissima superficie dei finestrini, eppure la quasi totalità ne è sprovvista; le vetture Vanhool (93*) hanno addirittura il motore a centro bus, dove si raggiungono temperature da svenimento”.

La proposta, la richiesta, è quella di procedere con un piano di manutenzioni costante grazie ad un servizio “in house” di manutenzione: “Sono anni che chiediamo un polo manutentivo per la reinternalizzazione della manutenzione, questo è l’ennesimo esempio che appaltare e privatizzare non porta alcun beneficio, anzi, pensare che una ditta esterna in un paio di mesi sistemi centinaia e centinaia di impianti sui bus, che non si possono nemmeno fermare perché continuamente in servizio, è assurdo”.

La situazione potrebbe a breve diventare insostenibile per cui i lavoratori, se non saranno presi provvedimenti adeguati “minacciano” azioni: “A tutela di utenti e lavoratori, se le cose non dovessero cambiare, ci vedremo costretti ad iniziative di protesta negli impianti, applicando scrupolosamente il CDS e le norme di legge a tutela della sicurezza e della salute di autisti, personale addetto alla verifica e passeggeri”. Insomma, un’estate caldissima.