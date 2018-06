Genova. Tecnicamente l’estate non è ancora iniziata, e così neppure l’orario estivo di Amt, ma la temperatura a bordo degli autobus si è già alzata e soprattutto nelle ore di maggiore afa i passeggeri (e forse anche qualche autista) iniziano a soffrire.

Soprattutto coloro che viaggiano sugli autobus “Man”, quelli acquistati da Amt da un’azienda di trasporto pubblico svizzera, e che non prevedono la possibilità di aprire i finestrini.

In questi giorni, se avete viaggiato senza aria condizionata, non era perché fosse non funzionante o per un particolare sadismo da parte del conducente, ma perché non era ancora stato emesso l’ordine di servizio dell’azienda che autorizzava l’accensione dei condizionatori.

“Questione di giorni – ha spiegato stamani a margine della presentazione dell’aumento dei Volabus il direttore generale di Amt Stefano Pesci – e sarà diramata, inoltre provvederemo a ripristinare l’aria condizionata sui mezzi dove sia guasta o malfunzionante”.