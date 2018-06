Bracconaggio ittico, a Montoggio “beccati” tre pescatori

Montoggio. Avevano pescato specie ittiche di misura inferiore a quella consentita, usando, tra l’altro, attrezzature non consentite.



I carabinieri forestali di Montoggio hanno sorpreso sabato scorso, tre pescatori di nazionalità straniera durante i controlli per contrastare il bracconaggio ittico.

I pesci erano stati prelevati nelle acque interne dell’alta valle Scrivia, nel lago val Noci.

I controlli, fatti proprio mentre i pescatori stavano per tornare a casa sulle loro automobili, hanno portato a elevare otto verbali di contestazione per illeciti amministrativi per un totale di 1.700 euro e tre verbali di sequestro di esche, attrezzature non consentite e specie ittiche di misura inferiore a quella consentita.

Il pescato era occultato in buste di plastica.