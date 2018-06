Borgoratti, incendio devasta veicoli, auto parcheggiate ostacolano i vigili del fuoco

Genova. Un incendio, di cui non è ancora nota l’origine, ha devastato dieci motorini e quattro automobili questa notte in via Copernico, a Borgoratti.



I vigili del fuoco, chiamati attorno alla mezzanotte, sono intervenuti con quattro squadre.

Tuttavia è stato molto difficile raggiungere la zona del rogo, perché i mezzi di soccorso sono stati ostacolati dalle auto parcheggiate in divieto di sosta. La strada è molto stretta e i veicoli a lato non hanno permesso ai vigili del fuoco di svolgere più velocemente l’opera di spegnimento.

La polizia indaga sulle cause dell’incendio.