Genova. Questo pomeriggio, poco dopo le 17, i vigili del fuoco di Bolzaneto, sono intervenuti in Via Romairone per un incidente stradale.

Una vettura, per cause in via di accertamento ha sfondato il guard rail di una elicoidale ed è volata oltre un muro nel piazzale della ex fabbrica di smaltimento rifiuti.

A bordo non vi era nessuno. Per recuperare la macchina è stato necessario l’intervento della autogru. Dopo aver messo la vettura nuovamente sulle ruote è stata sollevata e portata al di qua del muro