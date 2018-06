Il Bogliasco ufficializza l’arrivo di sei giocatori

Genova. Il Bogliasco ufficializza l’acquisto di Alex Belfiore, Andrea Boschini, Lorenzo Orecchia, Gianluca Poggi, Nicolò Rizzardi e Francesco Simonetta.

Il team del direttore sportivo Giorgio Fichera, sta cercando – inoltre – di affidare a Guido Poggi, la conduzione tecnica della squadra, per provare a vincere il prossimo campionato di Prima Categoria.

E’ un giorno triste per il calcio dilettantistico ligure, in quanto la Stella Sestrese del presidente Giorgio Margiotta, dopo anni di onorata attività, decide di non proseguire l’attività sportiva.

La società, nata cone Sestri 2003, è diventata (nel 2014) Stella Sestrese e negli ultimi due anni, ha vinto il campionato di Seconda Categoria e si è salvata (vincendo lo spareggio play out con il Voltri ’87) nella stagione da poco conclusa, in Prima Categoria.