Bogliasco: il nuovo tecnico della prima squadra è Daniele Magalotti

Bogliasco. Il Bogliasco Bene 1951 ha raggiunto l’accordo con Daniele Magalotti per l’affidamento della guida tecnica della prima squadra maschile per le prossime tre stagioni agonistiche.

“Sono davvero molto contento dell’opportunità che mi viene data – sono le prime parole del neoallenatore biancazzurro -. Torno a Bogliasco, dove ebbi la mia prima esperienza purtroppo non troppo fortunata da allenatore, con tanta voglia di far bene e di cancellare quel brutto ricordo che pure è servito molto nel mio percorso di crescita professionale. Ringrazio il Camogli per avemi dato la possibilità di allenare e fare ciò che mi piace negli ultimi cinque anni. Non vedo l’ora di iniziare con questa nuova avventura”.

Genovese, classe 1974, Magalotti è stato da giocatore per due volte campione d’Italia, nel 2002 con il Posillipo e quattro anni più tardi con la Pro Recco. Prima del quinquennio camogliese aveva iniziato proprio a Bogliasco la sua carriera da tecnico dopo aver terminato, sempre alla Vassallo quella da giocatore. “Siamo convinti di aver fatto la scelta giusta – commenta il presidente Mirko Prandini -. Daniele è un tecnico serio e capace e ci è subito parsa come la persona ideale per incarnare i valori della nostra società e per valorizzare al meglio la nostra rosa. Siamo certi che saprà fare molto bene il suo lavoro”.

Soddisfazione emerge anche dalle dichiarazioni del direttore sportivo biancazzurro Gianni Fossati: “Innanzitutto mi preme ringraziare pubblicamente Daniele Bettini per il grande lavoro che ha fatto in questi cinque anni. Io ho avuto la fortuna di lavorarci assieme e di conoscerlo a fondo sia dal punto di vista professionale che umano e posso dire di aver imparato ad apprezzare una grande persona. Quanto al suo sostituto, credo che scelta migliore non potessimo fare. Magalotti è una persona seria, affidabile e preparata che conosce a fondo il mondo bogliaschino avendolo frequentato in passato prima da giocatore e poi da tecnico. Siamo certi di aver puntato sulla persona giusta“.