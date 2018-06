Blitz dei carabinieri in un night a Pra’, denunciato il titolare: 9 dipendenti erano senza permesso di soggiorno

Genova. Aveva 11 dipendenti tra cui 9 stranieri senza il permesso di soggiorno, non li aveva messi in regola sul fronte della sanità e dei rischi e non aveva comunicato all’ispettorato del lavoro la presenza di telecamere di videosorveglianza. Per questi motivi, e per una manciata di altre violazioni amministrative in materia igienico sanitaria e di lavoro irregolare, i carabinieri hanno eseguito una direttiva di sospensione e chiusura di un noto locale notturno nel quartiere di Pra’, nel ponente genovese.

I controlli, a opera dei carabinieri del comando di Arenzano, sono avvenuti nella notte tra sabato e domenica, anche con l’ausilio di unità cinofile e dei Nas.

Denunciato il titolare, un italiano.