Genova. Più punti di ritiro e nuovi orari per il servizio Ecovan, il camioncino per la raccolta di rifiuti ingombranti attivato da Amiu su tutto il territorio genovese. “A partire da lunedì 2 luglio inoltre – dice la direttrice di Amiu Tiziana Merlino – Ecovan raccoglierà anche i rifiuti pericolosi”. Il progetto, che ha l’obbiettivo anche di dissuadere i cittadini dagli abbandoni illegali di rifiuti come mobili, materassi, elettrodomestici ma anche batterie, olii esausti, vernici e solventi, è stato presentato questa mattina a palazzo Tursi.

Con il nuovo servizio, che si conferma gratuito, i punti di ritiro saliti a 24 postazioni fisse alla settimana e 12 con frequenza bimensile, per un totale di 30 piazze coinvolte ogni settimana. Le fasce orarie prestabilite prevedono tre EcoVan al mattino (dalle 7.30 alle 11) e due al pomeriggio (dalle 14 alle 17.30), tutti i giorni da lunedì a sabato compreso.

“Da settembre cercheremo di invogliare ulteriormente i cittadini a servirsi di EcoVan e delle isole ecologiche – spiega l’assessore comunale all’Ambiente Matteo Campora – con un sistema di premialità, che consisteranno ad esempio in biglietti per musei e teatri, per chi conferirà i propri rifiuti”. Nel 2017 a Genova il servizio EcoVan ha raccolto oltre 2500 tonnellate di rifiuti ingombranti e RAEE.

Come sempre, i mobili e gli oggetti in buono stato destinati all’EcoVan saranno recuperati e portati alla Fabbrica del Riciclo di Genova Campi, per sostenere i progetti di beneficenza e inclusione sociale di Unicef e Comunità di San Benedetto.



Per migliorare la gestione complessiva dei rifiuti ingombranti, scoraggiando abbandoni ed errati conferimenti, Amiu sta inoltre lavorando per semplificare l’accesso alle Isole Ecologiche.



Tutte le informazioni sul servizio di EcoVan sono sul sito www.amiu.genova.it e su

CleanApp, la nuova app per smartphone di Amiu Genova, scaricabile gratuitamente da Google Play e AppStore.