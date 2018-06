Bettini saluta la Bogliasco Bene. Per lui un futuro da dirigente?

Momento importante per la Bogliasco Bene che non vedrà più a bordo vasca Daniele Bettini. In un comunicato apparso sul sito internet della società biancoblù che, però lascia aperto uno spiraglio per Bettini di rimanere nel mondo bogliaschino.

“Il presidente Mirko Prandini ha proposto a Daniele di entrare a far parte dei quadri dirigenziali della società, assumento un prestigioso ruolo di gestione che il diretto interessato ha deciso di valutare con attenzione nelle prossime settimane”.

Quindi un passo indietro, oppure verso l’alto, a seconda dei punti di vista, da parte dell’allenatore che chiude quindi così un lungo ciclo iniziato nel 2007 e che si chiude con la sofferta salvezza ottenuta nella finale playout di Siracusa contro la Torino ’81.

Al termine di quella partita il presidente Prandini si era dato fino alla metà di giugno per prendere delle decisioni ed effettivamente il primo passo è stato fatto, ora resta da vedere cosa vorrà fare Bettini, ma anche su chi si dirigerà il Bogliasco per prendere il posto del tecnico genovese.