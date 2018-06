“Io Bau” a Casarza Ligure, un talent show e un quiz a premi per festeggiare gli amici a quattro zampe

Casarza Ligure. Sabato 30 Giugno il Gruppo Cinofilo Tigullio organizza a Casarza Ligure, in Piazza Unicef, una serata dedicata interamente al cane. L’evento, svolto in collaborazione con le Attività Cinofile Skadog di Casarza, vuole contribuire allo sviluppo di una cultura cinofila che miri a una corretta gestione ed educazione dell’animale e scoraggi fenomeni quali l’abbandono e il randagismo.

Con questo intento nasce quindi l’idea di rivolgersi in particolare alle famiglie e ai bambini, coinvolgendoli in una serata spensierata ma al tempo stesso educativa. Il Gruppo Cinofilo Tigullio curerà alle ore 19 il BAU QUIZ A SQUADRE, gioco dedicato ai bimbi che verterà su domande di educazione cinofila, razze canine e “cani famosi” nel mondo dei cartoni e della televisione.

Alle 20,30 avrà invece inizio il CASARZA’S DOG TALENT, divertente parodia del celebre programma televisivo, ideata dalle Attività Cinofile Skadog. I cani iscritti (a partire dalle ore 18 in loco) dovranno essere presentati alla giuria che chiederà ai padroni aneddoti e curiosità legate al proprio amico a 4 zampe, farà fare un giro di ring e sottoporrà la “coppia” a semplicissime prove di abilità. Seguirà una simpatica premiazione.

Possono partecipare cani di razza o fantasia, purché regolarmente iscritti alla anagrafe canina. Dalle 19,30 sarà possibile cenare gustando piatti della tradizione ligure e non solo: trenette al pesto, testaieu, sgabei con salumi e crêpes dolci.

La serata sarà inoltre un’ottima occasione per illustrare il progetto di educazione cinofila nelle scuole delle Attività Cinofile Skadog, portato avanti con grande riscontro di alunni e insegnanti sia a Casarza che a Sestri Levante e per presentare le prossime iniziative del Gruppo Cinofilo Tigullio, in particolare il week end espositivo del 25 e 26 agosto a La Spezia con l’ organizzazione della Esposizione Cinofila Nazionale di La Spezia e Esposizione Cinofila Internazionale di Rapallo.

Maggiori info allo 0185.56947 oppure sulla pagina Facebook “Gruppo Cinofilo Tigullio”.