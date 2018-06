Basket Pegli tra le prime quattro d’Italia con le Under 14

Genova. Pegli nell’olimpo del basket femminile nazionale Under 14. A Cagliari, dopo i successi maturati nelle tre partite del girone C contro Sassari, Lucca e Roma, le cestiste genovesi travolgono, nei quarti di finale, anche il GS Belvedere per 69 a 32 e domani, alle ore 11,45, se la vedranno in semifinale con Costa Masnaga.

“Non ci sono parole per esprimere le sensazioni che ci stanno facendo provare le nostre ragazze – commenta una raggiante Antonella Traversa, presidente del Basket Pegli -. Il loro cammino è eccezionale: mi congratulo con loro e lo staff tecnico, continuiamo a sognare“.

Nella partita d’esordio delle finali nazionali le arancioblù affrontano il Basket 90 Sassari. Inizio piuttosto complicato per le pegliesi che partono molto contratte e fin da subito spendono falli per fermare gli 1contro1 delle sarde ma, dopo essersi resettate e tranquillizzate, rientrano in campo e finalmente iniziano a giocare con intensità e attenzione che permette alle ragazze di capitan Praussello di fare un break decisivo e andare all’intervallo con un vantaggio di 12 punti. Decisivo il terzo quarto dove, grazie ad una difesa attenta, le genovesi riescono ad allungare sempre di più il gap arrivando al punteggio finale di 71 a 34.

Nella seconda partita contro Le Mura Lucca le ragazze di coach Griffanti iniziano bene la partita riuscendo ad andare subito avanti di 8. Le toscane iniziano a giocare e trascinate da Azzi, impattano la partita. Un Minibreak importante alla fine del secondo quarto permette agli arancioblù di andare al riposo con 8 punti di vantaggio. Nel terzo quarto la partita vede sempre le genovesi avanti anche con un vantaggio di 15 punti ma sono brave le toscane a rimanere sempre attaccate alla partita e a fare un break di 21 a 10 nel finale riuscendo ad arrivare a meno 2.

Terza ed ultima partita di girone contro Basket Roma. Partono bene le Sharkers che prendono subito un vantaggio di 10 punti che permette loro di gestire tutto l’incontro con le romane che non riescono ad avvicinarsi mai grazie ad una buona difesa di squadra da parte delle arancioblù.

Prime del girone e quindi quarti di finale contro GS Belvedere, seconda classificata del girone D. Le pegliesi partono in quinta e finiscono il primo quarto in vantaggio 25 a 9, partita mai in discussione con le arancioblù che grazie ad un’ottima difesa a tutto campo riescono a recuperare palloni e correre in contropiede. La partita finisce 69 a 32.

Domani la semifinale contro la fortissima Costa Masnaga per giocarsi l’accesso ad una storica finale scudetto

Di seguito i tabellini degli incontri della squadra ligure.

Basket Pegli – Basket 90 Sassari 71-34

Basket Pegli: Magno, Bruzzone 9, Praussello 4, Della Margherita 13, Vittori 2, Pini 14, Garofalo, Arecco 9, Cinque 2, Napoli, Barberis 6, Arado 8. All. Griffanti, Piastra, Torchia.

Basket 90 Sassari: Pilo 6, Verulo 1, Mulas 2, Augias 6, Pozzo 8, Nieddu, Carta, Cossu 1, Derudas 2, Poddighe 2, Fara 2, Raiano 4. All. Fenu.

Basket Pegli – Le Mura Spring 58-56

Basket Pegli: Magno, Bruzzone 7, Praussello 7, Della Margherita 12, Renzi, Pini 11, Garofalo 1, Arecco 12, Cinque, Napoli, Barberis 6, Arado 2. All. Griffanti, Piastra, Torchia.

Le Mura Spring: Rugani 8, Pellegrini 3, Costa, Paschulas 4, Giorgi 6, Marini, Zucchini 15, Azzi 20, Caloro 16, Begliuomini, Guiscardi 3. All. Landini.

Basket Roma – Basket Pegli 33-49

(Parziali: 9-16; 16-25; 24-39)

Basket Roma: Gatti 1, Belluzzo 4, Salerno, Aghilarre 15, Di Stefano, Fichera, Candido 1, Lucantoni 9, Ruggeri, Cherubini, Leo 2, Dante 1. All. Bongiorno, Valentino.

Basket Pegli: Bruzzone 5, Praussello 7, Della Margherita 4, Renzi, Vittori 2, Pini 20, Mariotti, Garofalo, Arecco 5, Napoli 2, Barberis 2, Arado 2. All. Griffanti, Piastra, Torchia.

Basket Pegli – GS Belvedere 69-32

(Parziali: 26-9; 46-21; 54-28)

Basket Pegli: Magno 7, Bruzzone 4, Praussello 1, Della Margherita 6, Renzi, Vittori, Pini 17, Garofalo 4, Arecco 16, Cinque 2, Barberis 2, Arado 10. All. Griffanti, Piastra, Torchia.

GS Belvedere: Endrizzi, Casna, Rech 11, Fiabane, Meneghini 13, Voltolini 2, Chiogna, Inga 1, Tomasi, Martinelli, Franchini, Dalla Pellegrina. All. Balduzzi.