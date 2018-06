Bargagli, abbandonano tre metri cubi di “zetto”. Identificati e denunciati dai carabinieri forestali

Genova. I Carabinieri Forestali della Stazione di Genova Prato hanno denunciato due persone, V.S. di anni 21 e M.C. di anni 41, entrambi residenti a Genova, per aver realizzato, il giorno 25 maggio scorso, due abbandoni di rifiuti pericolosi.

Pur privi di qualunque autorizzazione per la gestione di rifiuti, costoro, col proprio veicolo, un furgone cassonato, avevano recuperato circa tre metri cubi di materiale coibentante in Genova, per poi abbandonarlo in due distinti punti del Comune di Bargagli.

Dopo una breve indagine sono però stati identificati e segnalati a piede libero alla Procura della Repubblica di Genova. I rifiuti sono stati sequestrati in attesa di analisi che accertino l’eventuale presenza di fibre di amianto nel materiale.