Banchetto del M5S in via XX Settembre: “Raddoppieremo lavoro su territorio per portare a Roma le nostre istanze”

Genova. Banchetto del M5S questa mattina in via XX Settembre.

E dopo la nascita del governo Conte quella che inizialmente doveva essere una protesta, si è trasformata in un tranquillo banchetto festoso, anche se il capogruppo a Tursi Luca Pirondini sottolinea: “Non mi sono lasciato andare a facili entusiasmi nelle scorse ore perché l’entusiasmo ci sarà quando verranno fatte – e sono sicurò che sarà così – le leggi che questo Paese attende da 30 anni”.

Con Pirondini anche il consigliere-vigile del fuoco Stefano Giordano che mostra la maglietta “Sana e Robusta costituzione”: “Quello che garantiamo da oggi – dice Giordano – è raddoppiare il lavoro sul territorio per far arrivare a Roma le nostre istanze”, mentre l’auspicio del consigliere Giuseppe Immordino aggiunge: “E’ il momento di rimboccarci le maniche guardando soprattutto agli ultimi per non lasciare indietro nessuno”.