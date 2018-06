Genova. Sabato 23 e domenica 24 giugno la neonata associazione LiguriaBricks presenterà la 1° edizione di “ExhiBricks – Mattoncini a Genova”: in mostra le opere originali costruite con mattoncini LEGO® e i set di più di 40 espositori, appassionati e collezionisti.

ExhiBricks, a ingresso gratuito, sarà allestita nei 1.000 metri quadrati della Sala Chiamata del Porto, storica location in Piazzale San Benigno, a pochi metri dalla Lanterna.

LiguriaBricks ha organizzato questo evento per condividere e divulgare la passione per i mattoncini: è così che l’associazione si apre non solo a famiglie con bambini, ma a chiunque sia curioso di vedere alcune delle infinite applicazioni creative del sistema LEGO®.

Le opere esposte sono creazioni originali che spaziano dai pochi centimetri – in cui i dettagli sono cruciali – a modelli da più di 3 metri di lato. Ci sarà spazio anche per collezioni composte di set LEGO® (più o meno rari) e per un diorama cittadino frutto del lavoro di gruppo. All’interno dell’esposizione saranno presenti negozi con set nuovi, usati e mattoncini sfusi.

Alla mostra, per la prima volta in assoluto, sarà presentata al pubblico una riproduzione in scala 1:100 della Lanterna di Genova: il modello è stato progettato, finanziato e assemblato interamente dagli AFOL di LiguriaBricks. Questa prima MOC (My Own Creation) di gruppo conta più di 3.400 mattoncini LEGO® per un’altezza complessiva di oltre 100 centimetri.

La realizzazione del modello della Lanterna in mattoncini LEGO® ricade nell’anno dell’890° anniversario di edificazione. La Lanterna rappresenta il genius loci della città di Genova – il suo Landmark più autentico – e si trova a pochi metri da Piazzale San Benigno, location dell’esposizione. Per questi motivi LiguriaBricks l’ha scelta come prima opera di gruppo e ha trovato un accordo con il gestore della Fondazione Mario e Giorgio Labò e gli Amici della Lanterna: in occasione della manifestazione, presentando alla biglietteria del complesso monumentale il tagliando che verrà distribuito durante l’evento, i visitatori dell’esposizione avranno l’ingresso ridotto al parco, museo e torre (salita a piedi fino alla prima terrazza panoramica), che saranno visitabili sabato 23 e domenica 24 dalle 14:30 alle 18:30 (ultimo ingresso ore 18).