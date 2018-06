Autostrade, rallentamenti in A12 per veicolo in avaria. Code in uscita a Bolzaneto

Genova. Un veicolo in avari sta creando qualche disagio sulla sulla A12, tra il casello di Genova Est e lo svincolo con la A7, in direzione levante.

Sono diversi, infatti, i chilometri di rallentamenti, anche se la situazione è in lento miglioramento con il calare del traffico di punta.

Sull’A7, inoltre, code in uscita a Bolzaneto: come spesso accade, infatti, il defluire di mezzi pesanti aumenta i disagi per gli automobilisti.