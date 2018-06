Genova. Traffico in tilt sull’A26 a causa di uno sversamento di gasolio occorso dopo un’incidente che ha visto coinvolto un autoarticolato poco dopo lo svincolo con la A10, in direzione nord.

Il mezzo, per cause in via di accertamento, ha perso il controllo ed è andato a schiantarsi contro il muraglione che delimita la carreggiata.

L’autista del mezzo è riuscito ad uscire autonomamente dall’abitacolo. Il serbatoio del mezzo però perdeva. I pompieri, tramite un apposito turafalle e una cinghia a cricchetto per tenerlo in posizione, sono riusciti a contenere la perdita.

Sulla tratta al momento si registrano diversi chilometri di coda, e il traffico è in tilt