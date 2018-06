Auto si ribalta in autostrada, conducente illeso

Chiavari. Paura, questa mattina, sull’autostrada A12 tra i caselli di Chiavari e Lavagna per un auto che si è capottata poco dopo le 6. L’incidente, le cui cause sono ancora da chiarire, è successo sulla carreggiata in direzione La Spezia e non ha coinvolto altre auto.

A bordo un giovane che, fortunatamente è rimasto illeso. Sul posto sono subito intervenuti la Croce Rossa di Chiavari e un’automedica di Rapallo, oltre alle forze dell’ordine e ai vigili del fuoco che hanno rimosso il veicolo.

Il conducente dell’auto, un giovane di 21 anni, è stato portato, in codice giallo, all’ospedale di Lavagna per accertamenti. Le sue condizioni, comunque, non sono preoccupanti.