Attività produttive, via libera proroga termini per il bando di sostegno

Genova. Approvata oggi dalla giunta regionale, su proposta dell’Assessore all’agricoltura Stefano Mai, la proroga dei termini per la presentazione delle domande di sostegno e pagamento a valere sulla sottomisura M03.02 del PSR – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, per le attività di informazione e promozione svolte da associazioni di produttori del mercato interno di biologico, orticolo (per esempio di basilico Dop), floricolo e vitivinicolo (delle 8 Doc e 4 Igp), olivicolo (Dop Riviera Ligure).

«La proroga è stata concessa per andare incontro alle richieste provenienti dai consorzi – spiega l’assessore Stefano Mai – che si trovavano impossibilitati a presentare i progetti entro i termini prefissati. Abbiamo pertanto ritenuto opportuno dare seguito alle diverse richieste pervenute e prorogare i termini per la presentazione delle domande».

Le domande a sostegno del bando – con budget omplessivo di 800 mila euro – potranno quindi essere presentate fino al 16 luglio 2018 senza modificare altre procedure indicate a bando.