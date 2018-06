Arenzano, due auto in fiamme nella notte. Danni a box e palazzo

Genova. Questa notte, poco prima di mezzanotte e mezza, la squadra di Multedo è intervenuta ad Arenzano in Via Trieste, per l’incendio di 2 autovetture.

Le due macchine, parcheggiate di fronte ad uno stabile, hanno preso fuoco per cause in via di accertamento. Il forte calore sviluppatosi, ha causato danni anche ad una autovettura parcheggiata all’interno di un box e alla facciata dell’edifico.

Oltre lo spegnimento e messa in sicurezza, è stato necessario quindi verificare anche la stabilità dell’intonaco, del cielino del balcone, soprastante l’incendio.