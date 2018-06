Arenzano e Chiavari, punteggi diversi ma identica sorte: la discesa in Serie B

Arenzano. Mesto finale di stagione per Arenzano e Chiavari: entrambe, perdendo anche gara 2 dei rispettivi spareggi salvezza, sono retrocesse in Serie B.

Dopo la vittoria in gara 1, la TGroup Arechi supera anche in gara 2 la Chiavari Nuoto, conquistandosi la permanenza in serie A2. Decisivo lo strappo dei padroni di casa in ultima frazione che, con la reti di Gianluca Esposito e la doppietta di Carmine Esposito, ristabilisce prima l’equilibrio e poi vola sul doppio vantaggio. In apertura dopo un momentaneo 1-0 della squadra campana, la Chiavari ribalta il risultato con Tabbiani e Cambiaso (2-1). Dopo alcune schermaglie fra il secondo e l’inzio del terzo quarto il tabellone segna 4-3 per gli ospiti. La doppietta di Lobov, a metà terzo tempo, rovescia il risultato in favore della squadra di Milic (5-4); ma subito Prian e Tabbiani ristabiliscono il vantaggio dei liguri. Sul finire del tempo Sanges firma il 6-6, a cui Prian risponde a inizio ultima frazione. Il mini-break di tre reti dell’Arechi ribalta il risultato e regala la permanenza in A2 alla squadra campana. A poco serve la rete di Prian a un minuto dalla sirena conclusiva. La Chiavari Nuoto retrocede in Serie B.

TGroup Arechi – Chiavari Nuoto 9-8

TGroup Arechi: Panza, Sanges 1, Giordano, Esposito G. 2, Pasca Di Magliano 1, Esposito C. 2, Apicella, Iannicelli, Lobov 2, De Rosa, Baldi, Massa 1, Spinelli. All. Milic.

Chiavari Nuoto: Cavo, Vaccarezza, Pineider, Prian 3, Oliva, Barrile, Tabbiani 3, Bussone, Raineri, Croce, Cambiaso 2, Ottazzi, Grassi Lucetti. All. Burlando.

Arbitri: Baretta e Petronilli.

Note: parziali 1-2, 2-1, 3-3, 3-2. Espulso per proteste il tecnico della Chiavari Nuoto Burlando nel terzo tempo. Usciti per limite di falli Raineri (C) e Ottazzi (C) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: TGroup Arechi 5/12; Chiavari Nuoto 3/4.

La Roma 2007 Arvalia giocherà in A2 anche l’anno prossimo: dopo la vittoria in Gara 1 gli uomini di Ciocchetti vincono anche in casa della RN Arenzano che scivola in B. Il primo tempo vede la formazione ospite chiudere in vantaggio sul punteggio di 5-4, al termine di otto minuti ricchi di gol e tensione (espulso Colombo per atteggiamento antisportivo). I capitolini allungano nella seconda frazione grazie alla doppietta di Re e la rete di Faiella, mentre per i padroni di casa va a segno Messina: al cambio campo il risultato è 8-5. Lo strappo decisivo arriva nel terzo periodo: Sacco, Re, De Vecchis e Perciballe firmano il parziale del 4-0 che porta i romani sul 12-5. Finisce malissimo per la formazione allenata da De Grado, i suoi prendono altri sei reti nell’ultima frazione di gioco ed abbandonano l’A2 con un passivo molto pesante.

RN Arenzano – Roma 2007 Arvalia 5-18

RN Arenzano: Damonte, Masio, Messina 2, Siri, Bruzzone 1, Colombo, Robello 1, Piccardo, Benedetti 1, Lottero, Olmo, Rasore, Musiello. All. De Grado.

Roma 2007 Arvalia: Washburn, Bogni, Re 4, Fiorillo, Mazzi 1, De Vecchis 3, Di Santo, Perciballe 1 (1 rig.), Sacco 2, De Vena 3, Spiezio 1, Letizi, Faiella 3. All. Ciocchetti.

Arbitri: Bensaia e Pascucci.

Note: parziali 4-5, 1-3, 0-4, 0-6. Uscito per limite di falli Robello (A) nel quarto tempo. Espulso Colombo (A) per atteggiamento antisportivo nel primo tempo. Ammonito il tecnico De Grado (A) nel primo tempo. Superiorità numeriche: RN Arenzano 3/8, Roma 2007 Arvalia 9/15 + un rigore.