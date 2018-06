Aquagol: show del Quinto a Lerici

Genova. Nel fine settimana scorso è andato in scena a Lerici l’ultimo concentramento Aquagol della stagione. Lo Sporting Club Quinto era chiaramente presente, con ben tre formazioni ai nastri di partenza seguite da Marco Trucco (i più grandicelli) e da Filippo Garrè (i più piccoli). Il bilancio finale stilato dai due tecnici è molto positivo.

“Nella splendida cornice della piscina aperta di Lerici, ogni squadra ha disputato quattro partite, due al mattino e due al pomeriggio – racconta Marco Trucco -. Era importante per noi presentarci al completo in questo ultimo appuntamento stagionale prima della partenza per l’HaBaWaBa di Lignano. Occasione che ci ha consentito di mettere a punto ancora qualche dettaglio e amalgamare ancor più la squadra rendendola un gruppo affiatato. Dai più grandi ai più piccini l’impegno è stato massimo e i risultati si son visti. I progressi dei più piccini sono stati notevoli e per noi allenatori questa è la più grande soddisfazione. Non potremmo chiedere di più che vederli crescere ed appassionarsi al nostro sport. Un ringraziamento ai genitori sempre disponibilissimi e alla società ospitante che ci ha dato la possibilità di vivere un’altra splendida giornata di festa”.

Sulla stessa falsariga il commento di Filippo Garrè: “Un bellissimo concentramento, complimenti al Lerici per la perfetta organizzazione. È stata una bella giornata di sport e di condivisione, i miei ragazzi si sono comportati come sempre in modo perfetto, al di là di quello che si è visto in acqua dove i passi avanti sono stati notevoli. Stiamo crescendo molto, il lavoro inizia a dare i suoi frutti: un ‘bravo’ a tutti i ragazzi e un ‘grazie’ ai genitori per la disponibilità”.