Anziano colto da malore al volante, finisce con l’auto contro il parco giochi dei bambini

Valle Scrivia. E’ successo alle 16e45, proprio quando nell’area verde con parco giochi in via Aldo Moro, a Casella, in Valle Scrivia, c’era il più alto numero di famiglie e di bambini, e solo per miracolo – dicono i vigili del fuoco che sono intervenuti – nessun piccolo è stato investito o ferito.

Un uomo di 70 anni, alla guida di un’automobile, probabilmente perché colto da malore, ha perso il controllo del mezzo uscendo fuori strada e schiantandosi nei pressi del parco giochi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i militi di una pubblica assistenza e l’automedica del 118. L’uomo è stato trasportato in codice rosso, il più grave, all’ospedale San Martino di Genova.