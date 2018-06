Genova. La Liguria si trova tra una vasta area anticiclonica situata tra la Francia e la Spagna e una zona depressionaria posizionata tra i Paesi Balcanici e la Grecia. Ecco come questa situazione – secondo gli esperti del centro meteo Limet – condizionerà il tempo a Genova e in Liguria.

Oggi, mercoledì 27 giugno, al mattino cielo sereno o poco nuvoloso ovunque. Durante le ore centrali della giornata e nella prima parte del pomeriggio assisteremo al solito sviluppo di nubi cumuliformi in particolare sulle Alpi Liguri e tra la Val Fontanabuona e la Val Trebbia con possibili rovesci anche a carattere temporalesco. A seguire situazione in rapido miglioramento. Dalla tarda serata aumento della nuvolosità sul settore centro-orientale, dove non si possono escludere isolati rovesci o temporali. Venti prevalentemente a regime di brezza. Mare poco mosso. Temperature stazionarie comprese sulla costa tra 17 e 29 gradi, nell’interno tra 6 e 27.

Domani, giovedì 28 giugno, sin dalle prime ore del mattino possibili rovesci anche a carattere temporalesco sul settore centro-occidentale in miglioramento nel corso della mattinata. Nel primo pomeriggio attività cumuliforme su Alpi Liguri e valli interne del Genovese e del Tigullio con altri episodi di rovesci, in possibile sconfinamento sulla fascia costiera. Venti moderati da nord al mattino, in rotazione a sud dal pomeriggio. Mare mosso. Temperature in calo.

Venerdì 29 giugno giornata all’insegna della variabilità e dell’instabilità con ancora possibili fenomeni temporaleschi sulla fascia appenninica