Anche Joan As a Police Woman al Lilith festival di Genova: luglio è il mese del rock al femminile

Genova. Il Lilith Festival della Musica d’Autrice giunge all’ottava edizione, e dopo una seguitissima anteprima, ad aprile all’Off di Bologna, torna a Genova con tre appuntamenti di grande musica ed impegno contro la violenza sulle donne, il 14, 15 e 25 luglio, al Porto Antico. Protagoniste come sempre la musica al femminile di qualità e la lotta contro la violenza di genere.

Artiste note e i migliori progetti musicali femminili emergenti si incontreranno sul palco del Lilith Festival, per dare vita ad un evento unico in Italia. Partners e ospiti del Lilith Festival 2018 saranno il Centro Antiviolenza Mascherona e Non Una di Meno.

Le serate del 14 e 15 luglio saranno a ingresso libero, mentre la serata speciale del 25 luglio, con il concerto della songwriter statunitense Joan As A Policewoman, prevede un ingresso a 18 euro più diritti di prevendita.

Nella prima serata, sabato 14 luglio, dalle ore 21 si avvicenderanno sul palco di Piazzale delle Feste Chiara White, la vincitrice del Premio Zonta 2018, quindi alcune delle nuove, anzi nuovissime protagoniste della scena cantautorale al femminile genovese, ovvero Rosacustica, Giorgia Dartizio, Lobina e Lucilla e La Vie On Road. La serata si chiuderà con il live di Esmeralda Sciascia, che presenta in anteprima nazionale il nuovo album “Aria Condizionata”. Poliedrica autrice e vocalist, Esmeralda Sciascia ha fatto parte dei Mau Mau e delle Voci Atroci e ha collaborato con Trilok Gurtu. Questo è il suo terzo album solista.

Nella seconda serata, domenica 15 luglio, protagonista la musica di quattro artiste davvero interessanti della scena italiana, quattro progetti capaci di mescolare pop e sperimentazione, canzone d’autore e ricerca musicale. Il tendone di Piazzale delle Feste risuonerà dalle 21 dei live di Cristina Nico, Sarah Stride, Valentina Amandolese e culminerà nel concerto di Carlot-ta: artista virtuosa e davvero originale nel panorama italiano, che si è guadagnata plausi di critica e pubblico anche fuori dai confini nazionali, nel suo ultimo album, “Murmure”, prodotto da Paul Evans (che tra le sue produzioni annovera Björk, Sigur Ros, Cocorosie, Damon Albarn), ha saputo sposare i suoni dell’organo a canne con il pop e l’elettronica.

La terza serata, mercoledì 25 luglio, ospiterà l’atteso live dell’artista statunitense Joan As A Police Woman, aperto dal live della cantautrice genovese Sabrina Napoleone. Polistrumentista newyorkese originale e stravagante, Joan As A Police Woman, al secolo Joan Wasser, negli anni ha collaborato con artisti del calibro di Elton John, Lou Reed, Nick Cave, Rufus Wainwright, Antony e Battiato. Dopo aver celebrato nel 2016 una decade di successi internazionali con “Let It Be You”, il disco realizzato in collaborazione con Benjamin Lazar Davis, Joan As Police Woman torna con “Damned Devotion”, il nuovo album pubblicato il 9 febbraio 2018 su etichetta Pias. Prima del live di Joan, Sabrina Napoleone presenterà con la sua band alcuni dei brani del nuovo album “Modir Min”.