Amt, variazioni temporanee per la linea 51 da lunedì 25 giugno

Genova. Amt informa che, a seguito dell’interdizione al transito veicolare di un tratto di via Rollino per lavori stradali, da lunedì 25 giugno e fino al termine degli interventi, la linea 51, dalle 22.30 alle 05.00 solo nei giorni feriali, sarà limitata all’incrocio tra via Sant’Alberto e via al Torrente Molinassi. Pertanto la corsa delle 22.40 da via Rollino verrà soppressa ed il percorso subirà le modifiche di seguito indicate.

Direzione via Rollino: i bus, giunti all’incrocio tra via Sant’Alberto e via al Torrente Molinassi, effettueranno capolinea provvisorio sulla fermata di transito Sant’Alberto 5/Molinassi.

Direzione via Biancheri: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di via Sant’Alberto, proseguiranno per la stessa via e riprenderanno regolare percorso.