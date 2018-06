Amt, torna l’abbonamento estivo: luglio e agosto a prezzo scontato

Genova. Riparte la formula dell’abbonamento estivo bimestrale luglio e agosto a prezzo speciale. L’abbonamento, integrato con Trenitalia, si acquista online, costa 80 euro (anziché 92 euro se si acquistassero due mensili da 46 euro ciascuno) e permette di utilizzare per i mesi di luglio e agosto a prezzo scontato il sistema di mobilità pubblica urbana per spostarsi in città.

Il bimestrale estivo:

si acquista soltanto online a partire dal 18 giugno sul sito www.amt.genova.it;

viene emesso su Citypass, la card flessibile e facile da usare che AMT propone agli abbonati del trasporto pubblico cittadino;

la data di decorrenza può essere scelta dal cliente tra il 1° e il 10 luglio e avrà una validità di due mesi.

La tariffa estiva si può utilizzare su tutta la rete AMT (ad eccezione di Volabus), compreso il servizio Navebus e sulla tratta urbana Trenitalia (in seconda classe da Nervi a Voltri, compresa Vesima e da Acquasanta a Pontedecimo). Per viaggiare sul treno è necessario portare con sé il consueto file pdf, da esibire in caso di verifica.

Nei prossimi giorni uscirà su bus, metropolitana e impianti speciali la campagna promozionale dell’abbonamento bimestrale estivo.