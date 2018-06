Amt, nuovo servizio taxibus tra piazza Grosso e il cimitero di San Desiderio: si chiama I30

Genova. Mercoledì 4 luglio parte il nuovo servizio a chiamata Taxibus I30 che collegherà piazza Grosso al Cimitero di San Desiderio. La nuova linea I30 sarà attiva nelle giornate di mercoledì e sabato, esclusi i festivi, ed effettuerà servizio sul seguente percorso circolare: piazza Grosso – via da Pozzo – via alla Chiesa di San Desiderio – via Pomata – Cimitero di San Desiderio – via Pomata – via alla Chiesa di San Desiderio – via da Pozzo – piazza Grosso.

Orari. La nuova linea I30 sarà in servizio, il mercoledì e il sabato, con il seguente orario: piazza Grosso – Cimitero di San Desiderio – piazza Grosso. 9.00 9.50 10.50 14.30 15.30

Come funziona. Taxibus è un servizio di linea a chiamata gestito da AMT con vetture taxi. Per utilizzarlo occorre prenotare la propria corsa tra quelle previste dall’orario programmato chiamando il call center AMT al numero verde 800 085 302, attivo tutti i giorni (esclusi i festivi) dalle 6.00 alle 23.30. L’operatore AMT organizzerà il viaggio e un taxi arriverà alla fermata richiesta per effettuare la corsa. La prenotazione è obbligatoria e deve essere effettuata almeno 30 minuti prima rispetto all’orario di partenza. È possibile prenotare una corsa per il giorno stesso ed anche per i giorni o le settimane successive. Taxibus effettua solo le corse espressamente prenotate da almeno un cliente. Ogni corsa è prenotabile per una o più persone. Non è possibile richiedere la corsa direttamente al taxista.

Titoli di viaggio. Taxibus si utilizza con un qualsiasi titolo di viaggio AMT (esclusi i biglietti di corsa semplice per ascensori e funicolare Sant’Anna da € 0,90 ed i supplementi Drinbus). La telefonata per la prenotazione è gratuita. Non è prevista la vendita di titoli di viaggio a bordo.