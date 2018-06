Amt, orario estivo con sorpresa: le linee notturne N1 e N2 saranno gratis il venerdì e sabato

Genova. Lunedì 18 giugno entrerà in vigore l’orario estivo 2018. La nuova programmazione sarà divisa, come di consueto, in due fasi per adeguare l’offerta di servizio alle variazioni della domanda tipiche del periodo estivo. La fase “A” partirà il 18 giugno e terminerà il 29 luglio; nel periodo dal 30 luglio al 2 settembre sarà in vigore la fase “B”. Il 3 settembre riprenderà la fase “A” fino al 16 settembre. Gli orari si potranno consultare dal sito AMT www.amt.genova.it oppure, scaricando la App AMT, direttamente dal proprio smartphone.

Vivere la città nelle sere d’estate, agevolare gli spostamenti di giovani e turisti nei fine settimana per raggiungere con i mezzi pubblici i numerosi eventi in programma. Con questi obiettivi AMT ha organizzato nei week end estivi diversi servizi. A partire da venerdì 22 giugno per tutta l’estate: la metropolitana sarà aperta fino all’una di notte tutti i venerdì e i sabati; le linee notturne N1 e N2 saranno gratuite il venerdì e il sabato.

Al mare con Amt. Per tutto il periodo estivo il servizio delle linee 31 e 15 per il levante e 1 per il ponente sarà dimensionato per far fronte alla domanda di mobilità che si crea in questa parte dell’anno verso le località balneari. Anche quest’estate sarà istituita la linea 31 barrata (Brignole – via De Gaspari) con capolinea in via De Gaspari, per quanti raggiungono gli stabilimenti di corso Italia con il bus.

Avviata la campagna Summer 2018 di Volabus: dal 18 giugno la frequenza del collegamento per l’aeroporto passa da 50 a 25/30 minuti, con un incremento di circa il 50% di servizio rispetto all’estate scorsa. Partite anche le promozioni estive con tariffe competitive. Le nuove tariffe “summer Volabus AMT” presentano prezzi più vantaggiosi, in particolare per famiglie e gruppi: i bambini fino a 8 anni viaggeranno gratis, al via il biglietto per tre persone a 13 euro (anziché 18 euro per tre persone, con un risparmio di 5 euro), il carnet da 8 corse a 34 euro ideale per un viaggio di andata e ritorno per una famiglia di 4 persone (anziché 48 euro per otto corse, con un risparmio di 14 euro).

Viaggio in stile anni ’30 con la ferrovia Genova – Casella. Vivere l’emozione di un viaggio stile anni’ 30, accomodarsi sui divanetti in velluto rosso della prima classe o provare le antiche panche di legno della seconda classe, immergersi nell’atmosfera retrò che solo il minuzioso restauro storico dell’elettromotrice A2 può offrire ai viaggiatori di oggi: tutto questo sarà possibile a partire da sabato 23 giugno grazie al treno storico della ferrovia Genova Casella. L’elettromotrice A2, classe 1929, restaurata di recente, effettuerà servizio tutti i sabati, a partire dal 23 giugno, con partenza da Genova alle 11.58 e da Casella alla 13.18. Un’idea davvero originale per una gita fuori porta, che potrà diventare un vero e proprio “viaggio nel tempo”, una proposta adatta a tutti: famiglie, gruppi e comitive. L’elettromotrice è dotata di 36 posti a sedere e 8 in piedi, per avere la garanzia del posto si consiglia di prenotare la corsa scrivendo a servizioclienti@amt.genova.it. Per vivere ancora più pienamente il fascino di un viaggio d’altri tempi, è possibile prenotare i treni storici per l’intera giornata; per le riservazioni delle carrozze e per tutte le informazioni visitare il sito www.ferroviagenoacasella.it