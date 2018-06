Amt, controlli serali in borghese sui bus del centro: senza biglietto un passeggero su sei

Genova. Verifica intensiva serale ieri in centro da parte dei controllori Amt su mezzi delle linee del centro città. A differenza delle normali verifiche intensive, i verificatori erano in borghese e supportati da sei auto di servizio che consentivano rapidi spostamenti.

In pratica i verificatori presidiavano una fermata di via XX Settembre e, all’arrivo del bus, alcuni di loro controllavano i passeggeri in discesa ed altri, in gruppi di almeno quattro, salivano a bordo per effettuare i controlli mentre il mezzo procedeva verso le fermate successive. Da lì le auto di servizio li riportavano verso le vie centrali.

In tutto 20 verificatori hanno controllato i passeggeri dei bus transitanti tra via Ceccardi, via XX Settembre, piazza De Ferrari, via Roma, piazza Fontane Marose e Brignole. Un lavoro intenso di controllo tra le 19.30 e mezzanotte: 800 i passeggeri controllati a bordo e in discesa dai mezzi, riscontrate 126 situazioni di mancanza o irregolarità del titolo di viaggio, pari a un tasso di evasione del 15,7%. 30 dei 126 sanzionati hanno regolarizzato immediatamente la loro posizione pagando l’oblazione di 41,50 euro.

“L’amministrazione, che ovviamente è sempre dalla parte della legalità, affianca l’azienda nelle diverse iniziative di contrasto all’evasione tariffaria, nell’ottica di fornire un servizio migliore ai cittadini – è il commento del vicesindaco Stefano Balleari intervenuto ieri sera nel corso della verifica – E’ giusto che tutti paghino il biglietto, è soprattutto una questione di rispetto per le persone oneste. I dati di questa verifica serale sono migliorati rispetto a quella dello scorso anno grazie all’intensificazione delle attività volte a reprimere la deprecabile usanza di viaggiare senza biglietto e al fatto che vengano rese pubbliche”.

“Un dato interessante, con luci ed ombre. Il fenomeno ha una dimensione rilevante, che merita una costante attenzione e uno sforzo continuo per la ricerca di soluzioni utili a contrastarlo – dichiara Marco Beltrami amministratore unico di Amt – è però confortante constatare che una verifica condotta con le stesse modalità lo scorso anno, nello stesso periodo, aveva rilevato un dato di evasione di oltre il 50% maggiore, a conferma che gli sforzi in corso stanno comunque producendo risultati concreti”.