Amministrative, Toti: “Centrodestra in piena salute e dove ha perso lo ha fatto contro se stesso”

Genova. “Nel complesso possiamo dire che le elezioni sono andate bene e, dove il centrodestra ha perso, possiamo dire che lo ha fatto, sostanzialmente, contro se stesso”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti commenta i risultati delle elezioni amministrative.

Una consultazione che ha visto diverse sorprese, a partire dalle affermazioni di candidati, Claudio Scajola che andrà al ballottaggio a Imperia, o Marco Melgrati diventato sindaco di Alassio, che hanno formato liste alternative al centrodestra unito.

“Al di là delle simpatie di Giovanni Toti per uno o per l’altro candidato – spiega il govenatore ligure – la Liguria si conferma una terra culturalmente moto vicina al centrodestra. Il Partito Democratico, di fatto, perde sempre più terreno e il Movimento 5 Stelle, importante forza delle ultime politiche, oggi si propone come una forza marginale”, dice rispondendo al Pd che invece ha colto l’occasione dei risultati per ribadire che il “modello Toti” inizia ad accusare il colpo.

Diversa la situazione a Sestri Levante dove il sindaco uscente, Valentina Ghio, che non si è presentata sotto il simbolo del Pd, è stata eletta al primo turno. “Qui è stato uno straordinario successo del sindaco uscente – spiega – evidentemente meritato come hanno dimostrato i voti ricevuto. Anche qui mi pare che sostanzialmente la coalizione di centro destra abbia avuto gli stessi voti delle politiche e delle regionali precedenti. Parliamo, comunque, di luoghi numericamente non molto grandi, dov’è poche centinaia di voti fanno punti di percentuale”.