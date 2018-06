Ambulanze bloccate da auto in sosta e viabilità difficile, il Comune avvierà un dialogo con le pubbliche assistenze

Genova. Un canale di dialogo preferenziale tra Comune di Genova e pubbliche assistenze per provare a risolvere il problema delle auto in sosta vietata che fanno da ostacolo al passaggio delle ambulanze. Questo il risultato ottenuto oggi in consiglio comunale grazie a un articolo 55, un documento condiviso dai capigruppo e sottoposto alla giunta, proposto in questo caso dalla capogruppo del Pd Cristina Lodi.

L’amministrazione cercherà di capire, attraverso un confronto con le Anpas, quali siano le zone maggiormente difficoltose in modo da mettere in campo tutte le azioni possibili per evitare che avvengano episodi come quello avvenuto tra la notte del 20 e 21 giugno, quando un’ambulanza non è riuscita ad arrivare in via Capraia, nella zona di Castelletto, in tempo per soccorrere una persona colta da infarto.

“Questa richiesta vuole essere di aiuto e sostegno a tutti i volontari delle pubbliche assistenze – dice Lodi – che prestano un servizio indispensabile per la cittadinanza ed evitare il ripetersi di tragedie come quella di qualche giorno fa”.