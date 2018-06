Genova. La Protezione Civile Regionale ha diffuso l’Allerta Meteo Gialla per temporali emanata da ARPAL da mezzanotte alle ore 15 di domani, mercoledì 13 giugno sui bacini piccoli e medi di tutta la Regione

I temporali sono stati protagonisti già oggi: in mattinata, hanno interessato l’entroterra savonese, con gli 85.6 millimetri caduti a Ellera Foglietto (qui massima cumulata oraria, 62.2), i 79.6 del Colle di Cadibona, i 70.6 di Santuario di Savona( con rovesci da 46.2 millimetri in mezz’ora, 27.2 in 15 e 11.2 in 5 minuti), i 63.8 di Montagna, i 54.8 di Stella Santa Giustina. I temporali sono stati accompagnati da un’intensa attività elettrica con migliaia di fulmini caduti al suolo. Le uscite modellistiche del pomeriggio, inoltre, hanno portato alla nuova valutazione della check-list temporali, che ha avuto come conseguenza l’allerta gialla.

Ecco il relativo avviso meteorologico:

OGGI, MARTEDI’ 12 GIUGNO: Il sopraggiungere di una saccatura arreca condizioni d’instabilità con possibili rovesci e temporali sparsi con bassa probabilità di fenomeni forti (possibili allagamenti localizzati, danni puntuali per raffiche di vento, trombe d’aria, grandine, fulmini, piccoli smottamenti; osservare le opportune norme di autoprotezione). Rinforzo dei venti con locali raffiche forti da sudovest sui capi esposti di A, da sud sui rilievi di BDE. Moto ondoso in aumento da Ponente fino a molto mosso lungo tutto la costa in serata.

DOMANI, MERCOLEDI’ 13 GIUGNO: Permangono condizioni di spiccata instabilità, più marcate nella prima metà della giornata, con alta probabilità di temporali forti o organizzati, anche associati a grandine. Vento localmente forte da sud sui rilievi di BDE. Mare inizialmente molto mosso in calo nel corso della mattinata.

DOPODOMANI, GIOVEDÌ 14 GIUGNO: Residua instabilità con possibili isolati rovesci o temporali d’intensità al più moderata. Vento da nord, nordovest fino a 40/50 km/h sui rilievi di BDE con raffiche fino a 60 km/h.

Il dettaglio, comune per comune, è reperibile sul sito www.allertaliguria.gov.it dove sono riportate anche le norme di autoprotezione consigliate dalla Protezione Civile Nazionale, da adottare prima e durante gli eventi.